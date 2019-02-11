Uludağ’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

BUrsa Uludağ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 1. Oteller Bölgesi'nde düzenlenen kış festivalinin özel güvenlik görevlileri ile kayak kiralama işi yapan esnaf arasında henüz bilinmeyen bir tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Y.K. hayatını kaybetti. Y.K.'nın kayak kiralama işi yaptığı belirtildi. Jandarma iki taraftan 17 kişiyi gözaltına alırken, olay yerinde 20 boş kovan bulundu. Görgü tanıkları, çok sayıda silah sesi duyduklarını, büyük arbede ve panik yaşandığını söyledi. Gece yarısı olmasına rağmen çevre otellerden valizleriyle bazı tatilciler, programlarını keserek Uludağ'dan ayrıldı.