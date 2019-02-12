Antalya'da gizemli halı...

Olay, saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki Mazı Dağı mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde ellerinde sarılı şekildeki halıyı taşıyan 3 kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören 3 kişi ormanlık alana doğru kaçtı. bölgeye sevkedilen takviye ekiple ormanlık alanda arama yapan polisler, havanın karanlık olması nedeniyle sonuca ulaşamadı. Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi.

SONUÇ ALINAMADI

Ormanlık alana giren ekipler, şüphelilerin yerini termal kamera ile tespit edebilmek için drone ile arama yaptı. 4 saat süren çalışmalar ağaçların sık olması ve karanlık nedeniyle sonuçsuz kaldı.