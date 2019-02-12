Bilmece gibi trafik levhası!

İlkadım İlçesi Zafer Mahallesi, Mevlevihane Caddesi ile Himaye-i Eftal Sokağı'nın kesiştiği noktada, ortasında binaların yer aldığı 2 yolun farklı noktalarına yerleştirilen trafik levhaları sürücülerin kafalarını karıştırıyor.

HANGİ YOLA GİRECEKLERİNİ ŞAŞIRIYORLAR

Sokak üzerinde hem Mevlevihane Caddesi'ne, hem de Himaye-i Eftal Sokağı'nı işaret eden yön levhalarının üst kısmında ise girilemez levhasının yer alması dikkat çekiyor. Araçlarıyla bölgeye gelen sürücüler, yön levhalarının, 2 yolda hangi yönün kapalı, hengi yönün ise ters yön olduğuna karar veremiyor. Zaman zaman 19 Mayıs Bulvarı'ndan Mevlevihane Caddesi'ne giren sürücüler ise hangi yola gireceğini şaşırıyor.