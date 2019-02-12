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Bilmece gibi trafik levhası!

’un İlkadım ilçesindeki Mevlevihane Caddesi’nde sürücüler, ortasında binaların yer aldığı iki yol üzerinde bulunan trafik levhalarının kafa karıştırdığından yakınıp, hangi yönün kapalı, hangi yönün ters yön olduğuna karar veremiyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 17:07
Bilmece gibi trafik levhası!

İlkadım İlçesi Zafer Mahallesi, Mevlevihane Caddesi ile Himaye-i Eftal Sokağı'nın kesiştiği noktada, ortasında binaların yer aldığı 2 yolun farklı noktalarına yerleştirilen trafik levhaları sürücülerin kafalarını karıştırıyor.

HANGİ YOLA GİRECEKLERİNİ ŞAŞIRIYORLAR

Sokak üzerinde hem Mevlevihane Caddesi'ne, hem de Himaye-i Eftal Sokağı'nı işaret eden yön levhalarının üst kısmında ise girilemez levhasının yer alması dikkat çekiyor. Araçlarıyla bölgeye gelen sürücüler, yön levhalarının, 2 yolda hangi yönün kapalı, hengi yönün ise ters yön olduğuna karar veremiyor. Zaman zaman 19 Mayıs Bulvarı'ndan Mevlevihane Caddesi'ne giren sürücüler ise hangi yola gireceğini şaşırıyor.

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Bilmece gibi trafik levhası!
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