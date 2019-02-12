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'da deprem

’da bu akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 12.2.2019 20:24 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 22:11
Çankırı'da deprem

Çankırı'nın Orta ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amacıyla ilçe genelinde okullar tatil edildi.

Orta Kaymakamı İlhan Kayatürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki bütün köylerle irtibat kurulduğunu ancak bir sorunun bulunmadığını, sabah daha geniş çaplı araştırma yapacaklarını söyledi.

Kayatürk, tedbir amacıyla okulların yarın tatil edildiğini belirtti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çankırı'da meydana gelen depremle ilgili olarak Çankırı Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde, Orta ilçemize bağlı Derebayındır ve Ortabayındır köylerinde, yerin 5 kilometre derinliğinde 2,3, 4.9, 4.0 ve 3.4 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre depremler sonucu can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu Valiliğimiz ve ilgili birimlerimiz tarafından takip edilmekte olup gelişmelere göre kamuoyuyla bilgi paylaşımı yapılacaktır" denildi.

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Çankırı'da deprem
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