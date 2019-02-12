Definecileri şoke eden baskın

Pamukova Akçakaya Mahallesi'nde ikinci derece arkeoloji SİT alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Alana ilk olarak sivil jandarmalar gitti. Operasyona katılan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Alpaydın, bu anları cep telefonuyla kaydetti. Kaçak kazı yapanların yanına geldiği sırada gülerek, "Nereden geldiniz?" diye soran Mustafa Alpaydın, 'İznik'ten' yanıtını alınca "Tarih orada, burada ne işiniz var?" cevabını verdi.





NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR



Konuştukları kişinin jandarma olduğunu fark etmeyen kişilerin rahat tavırlar sergilediği görüldü. Üniformalı jandarmanın olay yerine gelmesiyle birlikte kazı yapan kişiler neye uğradıklarını şaşırdı. Ellerindeki kürekleri hemen bırakan şüpheliler, durumu izah etmeye çalıştı. M.S., M.G., İ.Ş. ve C.Y. gözaltına alınırken, kazıda kullandıkları aletlere de el konuldu. 4 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.