Fırtına uyarısı Gökçeada seferlerini iptal ettirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden saatte 50-75 kilometre, akşam saatlerinde ise saatte 90 kilometre kuvvetinde eseceği uyarısını yaptı. Çanakkale'de ise, bu sabah aralıklarla etkili olan sağanak ve lodos, öğle saatlerinden itibaren yerini yazdan kalma bir havaya bıraktı. Ancak yarın için yapılan fırtına uyarısı nedeniyle feribot iptalleri gelmeye başladı.

Gestaş firması yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında yarınki tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacak.

Meteoroloji yetkilileri ise, fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.