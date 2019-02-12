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’da eroin darbesi: 280 kilo ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalara kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 280 kilo eroin ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 11:23
İstanbul’da eroin darbesi: 280 kilo ele geçirildi

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

280 KİLO EROİN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında Şişli ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında daralı ağırlığı 280 kilogram gelen eroin maddesi ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul’da eroin darbesi: 280 kilo ele geçirildi
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