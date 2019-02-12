İstanbul’da eroin darbesi: 280 kilo ele geçirildi

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.
280 KİLO EROİN
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında Şişli ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında daralı ağırlığı 280 kilogram gelen eroin maddesi ele geçirildi.
2 TUTUKLAMA
Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.