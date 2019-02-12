İstanbul’da fuhuş operasyonu

Yaklaşık 5 ay önce yabancı uyruklu bir kadının emniyete gelerek yaptığı şikayet üzerine çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, dün düğmeye bastı. Ekipler suç örgütü kurmak, üye olmak, bir kişiyi fuhuşa sevk etmek, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçlarından 20 kişinin yakalanmasına, 35 mağdurun kurtarılmasına ve olayların sonlandırılmasına yönelik Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Üsküdar, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinde 31 adrese eş zamanlı özel harekat destekli operasyon düzenlendi.