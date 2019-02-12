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’da fuhuş operasyonu

'da sosyal medya üzerinden bebek bakıcılığı ve temizlikçi ilanları vererek iş bulma vaadi ile Türkiye'ye getirilen kadınların pasaportlarına el koyup 500 bin lira senet imzalatan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Daha önceden tespit edilen 31 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri 20 kişilik çeteyi çökertti. Çetenin elinde olan 22 mağdur kadın kurtarılırken 5 müşteride ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 15:47
İstanbul’da fuhuş operasyonu

Yaklaşık 5 ay önce yabancı uyruklu bir kadının emniyete gelerek yaptığı şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, dün düğmeye bastı. Ekipler suç örgütü kurmak, üye olmak, bir kişiyi fuhuşa sevk etmek, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçlarından 20 kişinin yakalanmasına, 35 mağdurun kurtarılmasına ve olayların sonlandırılmasına yönelik Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Üsküdar, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinde 31 adrese eş zamanlı özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

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İstanbul’da fuhuş operasyonu
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