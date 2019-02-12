Kapkaççı, arkadaşını merak edip olay yerine dönünce yakalandı

Kaçan diğer şüpheli ise arkadaşını merak edip, olay yerine dönünce yakalandı.



Olay, dün saat 16.00 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bankalar bölgesinde meydana geldi. Y.Y., beraberinde bir yakını ile bankadan 60 bin TL çekip, otomobiline yürümeye başladı. Ancak Y.Y.'yi takip eden 2 kişi, para dolu çantayı alıp, kaçmaya başladı. Y.Y., yakınıyla birlikte kovaladığı ikiliden Anıl Salih U.'yu para çantasıyla birlikte yakaladı. Diğer şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



ARKADAŞINA BAKMAYA GELDİ, YAKALANDI



Anıl Salih U., polis tarafından gözaltına alınırken, kaçan şüpheli, kısa süre sonra arkadaşını merak edip olay yerine döndü. Y.Y. tarafından fark edilen ve Uğur K. olduğu belirlenen şüpheli, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.



Şüphelilerden Anıl Salih U.(24), kendisini görüntüleyen basın mensuplarının soruları üzerine, ''Biz kapkaç yapmadık. Kim diyor onu? Hani görüntü nerede? Her söylenene inanma'' derken, Uğur K.(21) da kavga ettiklerini ileri sürerek, ''Biz kapkaç yapmadık. Kavga ettik. Görüntü filan her şey var'' diye Konya'ya İstanbul'dan geldikleri tespit edilen 2 şüphelinin polisteki sorguları sürüyor.

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