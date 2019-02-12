Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı haberi! Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte vatandaşlarında hava durumu ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Akşam iş çıkışı saatlerinde İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar 'yarın hava nasıl olacak' sorusuna yanıt aramaya başladılar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak Meteoroloji'den hava durumu ve yağışlar ile ilgili tüm son dakika bilgilerini hazırladık…