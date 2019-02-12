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’den son dakika ve sağanak yağış uyarısı haberi! Hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü’nden son dakika ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Ocak ile Şubat ayı arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşları şaşırtmıştı. Ancak son bir haftadır başta olmak üzere yurt genelinde beklenen soğuklar etkisini göstermeye başladı. Bu akşam saatlerinden itibaren ise yine İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Yaşananların üzerine vatandaşlar tarafından ‘yarın hava nasıl olacak? Sorusu araştırılmaya başlandı. İşte Meteoroloji’den gelen bilgiler doğrultusunda son dakika hava durumu ve yağış uyarıları…

Giriş Tarihi: 12.2.2019 21:46 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 21:46
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı haberi! Hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte vatandaşlarında hava durumu ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Akşam iş çıkışı saatlerinde 'da etkisini göstermeye başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar 'yarın hava nasıl olacak' sorusuna yanıt aramaya başladılar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak Meteoroloji'den hava durumu ve yağışlar ile ilgili tüm son dakika bilgilerini hazırladık…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı haberi! Hava nasıl olacak?
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