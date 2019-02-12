Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur yağışı ve hava durumu uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Yeni güne başlarken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de hava durumu oluyor. Çünkü hava durumunun iyi olup olmaması, o gün içerisinde yapılacak planları önemli ölçüde etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Adana, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte İstanbul için de hava durumu ile ilgili uyarıda bulunan Meteoroloji'ye ait hava tahmin raporunun detayları...