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'den son dakika sağanak yağmur yağışı ve uyarısı! 'da hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nün ilk defa yaptığı renk kodlu uyarısı sonrası vatandaşların son dakika haberlerine ilgisi yoğunlaştı. Başta , , olmak üzere vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Sabah saatleri itibariyle İstanbul'da yağmur etkili olurken, Meteoroloji'den de yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. İşte MGM'den yapılan tüm uyarılar ve 13 Şubat çarşamba hava durumu ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 13.2.2019 21:30 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 21:30
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur yağışı ve hava durumu uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Yeni güne başlarken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de oluyor. Çünkü hava durumunun iyi olup olmaması, o gün içerisinde yapılacak planları önemli ölçüde etkiliyor.

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Adana, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile 'nın batı, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte için de hava durumu ile ilgili uyarıda bulunan Meteoroloji'ye ait hava tahmin raporunun detayları...

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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur yağışı ve hava durumu uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
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