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Metrobüsler çarpıştı: 1 yaralı

Beylikdüzü'nde metrobüsler çarpıştı. Kazada genç bir kız hafif yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 17:21
Metrobüsler çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.40 sıralarında Saadetdere Metrobüs Durağı'nda yaşandı. Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferi yapan metrobüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki metrobüse çarptı.

Çarpmanın etkisi ile içeride savrulan yolculardan bir genç kız kafasını araç içinde vurarak hafif şekilde yaralandı. Yaralanan kıza ilk müdahalesi metrobüs durağındaki yolcular tarafından yapıldı. Kaza yapan araçlar ise yol kapanmaması için uygun bir noktaya çekildi. Olay yerine gelen bölge trafik ekipleri rapor tuttu.

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Metrobüsler çarpıştı: 1 yaralı
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