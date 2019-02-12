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Sahte banka siteleriyle 365 bin TL dolandırdılar

Denizli merkezli 6 ilde eş zamanlı internet dolandırıcılığı operasyonu. İnternet üzerinden 365 bin TL’lik dolandırıcılık yapan 7 kişi yakalandı. Kurdukları ile vatandaşları 365 bin TL dolandırdılar

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 14:37
Sahte banka siteleriyle 365 bin TL dolandırdılar

İnternet üzerinden kurdukları sahte banka siteleriyle ülke genelinde yaklaşık 365 bin TL'lik dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 7 kişi Denizli merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, internet üzerinden oluşturulan phishing yöntemi olarak adlandırılan sahte banka siteleri aracılığıyla Melih Ç, Nuri Ender A. ve Hakkı T. isimli şahıslar adına kayıtlı bulunan banka ve kredi kart hesapları üzerinden bilgi ve rızaları dışında başka hesaplara 9 bin 130 TL aktarıldığının tespit edilmesi üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.

SABIKALARI KABARIK

Yapılan incelemelerde olaya karıştıkları tespit edilen 7 şüphelinin ülke genelinde benzer birçok suça karıştıkları ve yaklaşık 365 bin TL suç geliri elde ettikleri belirlendi. Yapılan çalışmalar sonrası 'nitelikli dolandırıcılık ve banka kredi kartlarının kötüye kullanılması' olayı ile ilgili Denizli merkezli İstanbul, Antalya, Kocaeli, Osmaniye ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda E.D, O.T, E.K, Ö.Y, Ç.K, A.Ç. ve Y.S.A. isimli şahıslar yakalandı. Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise suça konu çok sayıda bilgisayar hard diski, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, banka kredi kartı, banka kartı ve sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sahte banka siteleriyle 365 bin TL dolandırdılar
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