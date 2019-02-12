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sahilinde ilginç görüntü

Deniz’in ortasında oluşan tabaka drone ile görüntülendi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 17:23
Sarayburnu sahilinde ilginç görüntü

İstanbul Sarayburnu sahilinde denizin üzerindeki koyu renkli tabaka ilginç görüntüler oluşturdu. Kıyı kordonu boyunca koyu renkli köpüklerin oluştuğu deniz seviyesinde İSTAÇ ekipleri inceleme yaptı.

İstanbul'un eşsiz deniz manzarası bugün öğle saatlerinde ilginç görüntülere sahne oldu. Sarayburnu sahili ve kıyı kordonu boyunca deniz üzerinde oluşan köpükler ve koyu renkli bir tabaka deniz ortasında adeta bir ada görünümüne büründü.
Metrelerce uzanan koyu renkli tabakayı gören İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ(İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme) ekipleri koyu renkli birikintinin olduğu bölgeye geldi. Deniz üzerinde bir süre inceleme yapan ekipler daha sonra buradan ayrıldı.

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Sarayburnu sahilinde ilginç görüntü
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