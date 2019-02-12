Şoförün dikkati hayat kurtardı

Manisa'da geçtiğimiz yıl Kasım ayında babasını kalp krizinden kaybeden otobüs sürücüsü Oğuz Betaş, aynı belirtileri gördüğü yolcusunu hız kesmeden hastaneye yetiştirdi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilerek anjiyoya alınan yolcu, ana damarına stent takılmasının ardından yoğun bakıma alındı.





Manisa'da 45 D 119 plakalı özel halk otobüsü şoförü Oğuz Betaş, seyir halindeyken otobüs içerisinde aniden rahatsızlanarak, ayakta durmakta zorlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi. Olay, bu sabah saat 07.40 sıralarında Yunusemre ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa Horozköy - Yenigaraj güzergahındaki 9 no'lu özel halk otobüsü şoförü Oğuz Betaş, yolcusunun rahatsızlandığını gördü. Betaş, "İyi misin abi" diye sorduğu yolcuyu yanına oturttu. Yanına oturttuğu yolcusunun başının öne doğru düşmesinden ve terlemesinden dolayı kalp krizi geçirdiğinden şüphelenen Betaş, güzergahını değiştirerek Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi doğru hareket etti. Bir diğer yolcudan yardım alarak rahatsızlanan yolcusunun üstünü çıkartan Betaş, geldiği hastane önünde indirdiği yolcuyu acil servis ekiplerine teslim etti.



ANJİYO OLDU, ANA DAMARINA STENT TAKILDI



Yaşanan olay otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde kalp krizi geçirdiği tespit edilen tekstil işçisi Nihat Turan (40) hastanede kardiyoloji servisinin olmaması sebebiyle Manisa Sekiz Eylül Hastanesine sevk edildi. Sevk edildiği hastanede anjiyoya alınan Turan'ın ana damarına stent takıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.



"İNSANLIK GÖREVİ"



Erken müdahaleyle yolcusunun hayatını kurtaran otobüs şoförü Oğuz Betaş, aynı belirtileri rahmetli babasında yaşadığını, bu sebeple yolcusunun kalp krizi geçirdiğini anladığını söyledi. Betaş, şunları söyledi:



"Horozköy- Yenigaraj istikametine giderken, yolcunun rahatsızlandığını gördüm. Öne doğru kafasını eğiyordu. Aynı belirtileri rahmetli babam da gördüm. Hiçbir şekilde gaz kesmeden direk Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine götürdüm. Orada kalp krizi geçirdiğini öğrendim. Aynı olay bundan 1 buçuk ay önce yine başıma gelmişti. O zaman da aynısını söyledim. Herkesin yapmasını istediğim insanlık görevi. Ben tek değil. Burada 155 arabamız var, hepsinden bunu bekliyoruz, zaten hepsi aynı şeyleri yapar."

Oğuz Betaş, Ocak ayında da yine otobüsünde fenalaşan bir kadın yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirip hayatını kurtarmıştı.