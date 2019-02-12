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Tecavüzden tutuklanınca kendini 4. kattan aşağı attı

'ın Çorlu ilçesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuksuz yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen Turgay K. (62), adliyenin 4'üncü kat havalandırma boşluğundan atlayarak, ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 12.2.2019 14:12 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 14:24
Tecavüzden tutuklanınca kendini 4. kattan aşağı attı

Olay, Zafer Mahallesinde bulunan Çorlu Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuksuz yargılanan Turgay K., bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Turgay K.'nın mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

AĞIR YARALANDI

Tutuklama kararını duyan Turgay K., bir anda duruşma salonundan çıkarak, 4'üncü kat havalandırma boşluğundan atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Turgay K., çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da adliyede incelemede bulunarak, bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Tecavüzden tutuklanınca kendini 4. kattan aşağı attı
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