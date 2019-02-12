Terör örgütü propagandası davasında mahkemeden ilginç karar

"Bu suça ortak olmayacağız" adlı bildiriye imza atarak terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen Galatasaray Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Gülsün Güvenli'nin 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

AVUKATIYLA BİRLİKTE GELDİ

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Gülsün Güvenli avukatıyla birlikte hazır bulundu.

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Güvenli, "Suçlu olduğumu düşünmüyorum. Anayasal hakkımı kullandım. Pişman olmam için suç vasfı olması gerekir. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

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"SUÇ UNSURLARI OLUŞMADI" DEDİ

Söz alan Güvenli'nin avukatı Mehmet Rahmi Kadıoğlu da suç unsurlarının oluşmadığını öne sürerek, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

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Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Gülsün Güvenli'nin, basın ve yayım yoluyla "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sabıkasız oluşu, duruşmalardaki tutum ve davranışları ile yeniden suç işlemekten çekineceği hususunda olumlu kanaat oluşması gerekçeleriyle sanığın cezasının açıklanmasını 5 yıl süreli denetim şartıyla geri bırakan heyet, sanığa farklı bir hükümlülük getirdi.

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Mahkeme heyeti, sanığın ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 231/8-c maddesi gereği, 15 Ağustos 2015'te Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde silahlı terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu şehit edilen Komiser Ahmet Çamur'un hakim eşi Gökçen Çamur ve ailesine başsağlığı-taziye ziyaretinde bulunmakla yükümlü tutulmasına hükmetti.