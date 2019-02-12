Yalnız yaşayan gencin evinden 5 kamyon çöp çıktı

Başiskele'de yalnız yaşayan bir gencin evinden 5 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Olay Başiskele Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2005 yılında askeriyeden emekli olan İrfan Aydın, Atakent Mahallesi'ndeki bir sitedenin 3. Katındaki daireyi alarak 2 kızı ve oğlu Burhan Aydın'la birlikte daireye yerleşti. Psikolojik rahatsızlığı olan oğlunun eve sürekli çöp biriktirmesi yüzünden kendisiyle ile anlaşamayan baba ve 2 kızı, yaklaşık 2 ay önce evden çıkarak başka bir yere taşındı.



