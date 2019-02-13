8 yıldır aranan cinayet zanlısı polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesi Orta Mahalle Soğukkuyu mevkiinde 2011 yılında işlenen cinayetin zanlılarından birisi olarak aranan A.B. (27), izini kaybettirerek kaçmayı başardı. Olayla ilgili olarak görülen davada "Kasten adam öldürmek" suçundan 26 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan A.B'yi yakalamak için başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam etti.

8 yıldır aranan cinayet zanlısı A.B'nin Efeler ilçesinde saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen A.B., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.