Adnan Oktar'dan son dakika haberi geldi! Her şeyi tek tek itiraf ettiler...

2018 yılının Temmuz ayında çökertilen Adnan Oktar örgütünden son dakika haberleri geliyor. Sapık Adnan Oktar'a yapılacak operasyon öncesi polislere ve savcıya oldukça kilit bilgiler veren, operasyonun başarıyla tamamlanmasında önemli rol oynayan Ceylan Özgül ve Ümit Kuruca, örgütün iç yüzünü Sabah'a anlattı. Daha önce 9 yıl boyunca tecavüze, tacize ve işkenceye uğradığını söyleyen Beril Koncagül'ün Sabah'a yaptığı itiraflar da oldukça ses getirmişti. İşte Adnan Oktar'ın iğrenç örgütünün işleyişi...

ADNAN OKTAR'IN SAPKIN ÖRGÜTÜNDEN SON DAKİKA HABERLERİ GELDİ!