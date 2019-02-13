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'dan haberi geldi! Her şeyi tek tek itiraf ettiler...

Sapık hakkında bilgileri ortaya çıktı! Adnan Oktar örgütü içerisinde bulunan ve şikayetçi olmuşlardı. Yeni yaşamlarında evlilik kararı alarak hayatlarını birleştiren Ceylan Özgül & Ümit Kuruca çifti; Adnan Oktar'ın sapık tarikatı hakkındaki tüm gerçekleri Sabah'a açıkladı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 13:56
Adnan Oktar'dan son dakika haberi geldi! Her şeyi tek tek itiraf ettiler...

2018 yılının Temmuz ayında çökertilen örgütünden haberleri geliyor. Sapık Adnan Oktar'a yapılacak operasyon öncesi polislere ve savcıya oldukça kilit bilgiler veren, operasyonun başarıyla tamamlanmasında önemli rol oynayan ve , örgütün iç yüzünü Sabah'a anlattı. Daha önce 9 yıl boyunca tecavüze, tacize ve işkenceye uğradığını söyleyen Beril Koncagül'ün Sabah'a yaptığı itiraflar da oldukça ses getirmişti. İşte Adnan Oktar'ın iğrenç örgütünün işleyişi...

ADNAN OKTAR'IN SAPKIN ÖRGÜTÜNDEN SON DAKİKA HABERLERİ GELDİ!

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Adnan Oktar'dan son dakika haberi geldi! Her şeyi tek tek itiraf ettiler...
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