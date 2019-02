‘Anne olması engelleniyor’

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Seren Serengil ile eşi Yaşar İpek, "uçankuş" adlı internet sitesinde tehdit ve hakaret içerikli haberler yaparak psikolojik şiddete maruz kaldıkları iddiasıyla Can Tanrıyar'dan korunma kararı aldırdı. Yapılan haberler nedeniyle evlilik birliğinin zarar gördüğünü iddia eden çiftin avukatı Esennur Ezgi, "korunma" talepli dava dilekçesinde, "Davalı telefon görüşmesinde Yaşar İpek'e 'Seni yatağından aldıracağım, benim ağabeyimin sen kim olduğunu biliyorsun' diyerek tehdit etmiştir. Müvekkillim Seren Serengil'in çocuk sahibi olabilmesi için son senesidir. Tahdit ve hakaret içerikli bu tarz haberlerin yarattığı strese bağlı sürekli kanama geçirmekte ve anne olması bile engellenmektedir" ifadelerini kullandı. Mahkeme, Can Tanrıyar'ın 4 ay süreyle Seren Serengil ve Yaşar İpek'e şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına karar verdi. Can Tanrıyar'ın itirazı ise mahkeme tarafından reddedildi.