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'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 7'si tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 17:04 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 17:08
Antalya'da fuhuş operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hamam, sauna, otel ve pansiyonlarda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçundan 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 9 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonda, 11'i yabancı uyruklu 61 kadın hakkında işlem yapıldığı, yabancı uyrukluların sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Diğer yandan fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 hamam ve masaj salonu, bir pansiyon, bir otel, bir güzellik merkezi ve bir evin, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyon Başkanlığı tarafından kapatıldığı bildirildi.

Kayıp kadının dere kenarında cesedi bulundu

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Antalya'da fuhuş operasyonu
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