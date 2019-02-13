Balkondan iple inip evden kaçan Selin'den haber yok

Didim Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olan Günay Dolmacı (46) ile hemşire Meral Dolmacı'nın (44) açık lisede okuyan kızları Selin Dolmacı, 8 Şubat Cuma günü saat 04.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki evlerinden kaçtı. Güvenlik kameralarından 2'nci kattaki evlerinin balkonundan bir ip yardımıyla indiği ve kendisine yardım eden kapüşonlu bir erkek ile uzaklaştığı görülen Selin'in evde olmadığını annesi Meral Dolmacı sabah uyandığında fark etti. Kızını evde bulamayan anne, cep telefonunu aradı ancak ulaşamadı. Aile durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Aradan geçen 6 güne rağmen Selin Dolmacı'nın izi bulunamadı.

Gözü yaşlı anne Meral Dolmacı, "Kızımın internetten tanıştığı biriyle gittiğini düşünüyoruz. Güvenlik kamerasına göre birlikte gidiyorlar. Balkondan o kişinin yardımıyla inmiş. Kızımın kandırıldığını düşünüyorum, hayatından endişe ediyorum" dedi. Kızının 1.55 boylarında, beyaz tenli ve mavi gözlü olduğunu anlatan anne, "Kızım neredeysen çık ortaya. Her yerde seni arıyoruz. Bulan ve görenler, polise ve jandarmaya haber versin" diye konuştu.