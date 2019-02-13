Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Banka müdürüne silahlı saldırı

müdürüne silahlı saldırı

Kağıthane'de bir bankanın şube müdürü, kendisiyle tartışan bir kişi tarafından silahla bacağından vuruldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 14:21
Banka müdürüne silahlı saldırı

Olay Kağıthane'nin Vatan Caddesinde bulunan bir banka şubesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bankaya gelen bir kişi, bankanın Şube Müdürü A. E. ile tartışmaya başladı ve tartışmanın ardından da yanında taşıdığı silahla bacağına ateş etti. Olayın ardından saldırgan etrafa ateş ederek kaçtı. Sağ bacağından yaralanan A.E, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Banka çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri banka içinde ve dışında delil incelemesi yaptı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Rüşvet soruşturmasında 20 kişiye gözaltı kararı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Banka müdürüne silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN