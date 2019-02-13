Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 25 yıl hapis

Birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 25 yıl hapis

'de 3 yıldır birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 14:15 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 14:34
Birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 25 yıl hapis

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halit Çadır, öldürülen Serpil Yıldız'ın çocukları ve avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, önceki celse mahkemeye sunduğu mütalaasını yineleyerek maktulün 10-12 yıl önce eşinden boşanıp kızı ile birlikte yaşadığını, çalıştığı kahvaltılık malzemeleri satan iş yerine müşteri olarak gelen sanık ile burada tanıştığını ve birlikte yaşamaya başladığını ifade etti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Olaydan 30-40 gün önce aralarında anlaşmazlık yaşanması nedeniyle Serpil Yıldız'ın şikayet üzerine sanık hakkında uzaklaştırma kararı alındığını hatırlatan savcı, Halit Çadır'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Çadır, önceki celse dinlenen tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Çok pişmanım. 70 yaşındayım, tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Çadır'a "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Halit Çadır, 3 yıldır birlikte yaşadığı Serpil Yıldız'ı av tüfeğiyle öldürerek olay yerinden kaçmış, olayda kullandığı silahla yakalanıp tutuklanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 25 yıl hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN