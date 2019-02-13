Büyüyü bozarız yalanıyla dolandırdılar

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İstanbul'da ikamet eden Serap K. kendisine büyü yapıldığından şüphelenip internetten araştırma yapmaya başladı. Araştırma sonrası Facebook'ta Medyum Ali Güven ve Medyum Nur isimli profillerle irtibata geçti. Şüpheli hesaplar yazışarak sohbet ettikleri Serap K.'ya üzerinde büyü olduğunu belirtip kısmetinin bağlandığını ve evlenemeyeceğini, iş bulamayacağını söylediler. Medyumlar bunu düzeltebileceklerine dair sözlerine inanan Serap K., Medyum Ali Güven adlı hesaba 2 defa 900 lira, Medyum Nur'a 3 bin 400 lira gönderdi. Sonradan dolandırıldığını anlayan kadın şikâyetçi oldu. Telefon numaralarından gerçek kimlikleri belirlenen S. İ. ile E. A. ile ilgili başka şikayetlerde olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, S. İ. ve E. A. hakkında "Dini İnanç ve Duygularının İstismarı Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından iddianame hazırladı.