Çankırı 4.7’lik depremle sarsıldı

BUGÜN NELER OLDU

Çankırı'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'te merkez üssü Çankırı'nın Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İlçe genelinde tedbir amacıyla okullar bugün tatil edildi. Deprem Çankırı'nın yanı sıra Ankara, Karabük ve Zonguldak'ta da hissedildi. Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, "İlçelerin tamamıyla temas kurduk. Şu an için herhangi bir sorun görülmüyor" dedi.