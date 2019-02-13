Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Çankırı 4.7’lik depremle sarsıldı

4.7’lik depremle sarsıldı

ANKARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019
Çankırı 4.7’lik depremle sarsıldı
Çankırı'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'te merkez üssü Çankırı'nın Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İlçe genelinde tedbir amacıyla okullar bugün tatil edildi. Deprem Çankırı'nın yanı sıra Ankara, Karabük ve Zonguldak'ta da hissedildi. Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, "İlçelerin tamamıyla temas kurduk. Şu an için herhangi bir sorun görülmüyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çankırı 4.7’lik depremle sarsıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN