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Dedeye 5, parasını gasbetmek isteyince vurduğu torununa 8 yıl hapis

'de (79) ile parasını gasbetmek isteyince tüfekle vurduğu torunu (23), karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tutuksuz sanıklardan Mehmet Çakır'a 'yaralama' suçundan 5, Furkan Cingöz'e ise 'yağmaya teşebbüs' suçundan 8 yıl hapis cezası verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 16:53
Dedeye 5, parasını gasbetmek isteyince vurduğu torununa 8 yıl hapis

Olay, 30 Ocak 2018 tarihinde İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Babası tarafından evden kovulan işsiz Furkan Cingöz, dedesi ve anneannesinin evine yerleşti. Almanya'dan emekli dedesi Mehmet Çakır'dan farklı zamanlarda para alan Cingöz, olay günü gece saatlerinde yine para istedi. Çakır,bu kez para vermeyi reddedince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Cingöz, Çakır'ın parasını gasbetmeye çalıştı. Mehmet Çakır ise tüfekle ateş ederek torununu yaraladı.

Kayseri 1'nci Ağrı Ceza Mahkemesi'nde Mehmet Çakır hakkında 'yaralama', tedaviyle sağlığına kavuşan Furkan Cingöz hakkında ise 'gece vakti yağma' suçundan dava açıldı. Tutuksuz sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Furkan Cingöz, amacının dedesinin parasını gasbetmek olmadığını belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Furkan Cingöz'e 'yağmaya teşebbüs' suçundan 8 yıl hapis cezası vererek tutuklanmasına karar verirken, dede Mehmet Çakır ise 'yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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