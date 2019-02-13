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Ekmek almaya gitti, ölü bulundu

'in Karşıyaka ilçesinde, ekmek almak için evinden çıkan (86) sokakta ölü bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 14:27
Ekmek almaya gitti, ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde İmbatlı Mahallesi 6085 Sokak'ta meydana geldi. İşlerine giden vatandaşlar sokakta yerde hareketsiz yatan birini görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin aynı sokakta oturan Niyazi Bircan olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, Bircan'ın vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadı.

"EKMEK ALMAYA ÇIKMIŞTI"

Komşuları polise verdikleri ifadede, yalnız yaşayan Bircan'ın ekmek almak için evinden çıktığını söyledi. Astım hastası olduğu belirlenen Bircan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ekmek almaya gitti, ölü bulundu
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