‘Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyacağız’

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AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ziyaretlerine devam eden Murat Aydın Ortaçeşme ve Paşamandıra mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için birçok çalışma yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyleyen Aydın, "Buz hokeyi önümüzdeki birkaç yıl içerisinde futbol ve basketbolun yanında, Türkiye'nin en popüler spor alanlarından biri olacak. Buz hokeyi tesisi bir futbol tesisinden daha düşük meblağlarla kurulabiliyor. Bir futbol stadyumu yapılıyor sadece bir takım orada futbol oynuyor ama bir buz hokeyi salonunda birçok gencimiz 24 saate yakın spor yapabiliyor. Bu şekilde gençlerimizi olumsuz alışkanlıklardan arındıracak, kötü alışkanlıklar edinmelerinin önüne geçmiş olacağız. Bunlar ve benzeri birçok çalışmayı hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.Konuşmasının ardından mikrofonu vatandaşlara veren Aydın, herkesi tek tek dinledi, tüm sorunlarını not aldı.