Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul Emniyeti'nden operasyon

Emniyeti'nden operasyon

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, daha önceden belirledikleri adreslere gece saatlerinde operasyon düzenledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 09:41

Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, gece saatlerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyondan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonun içeriğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Emniyeti'nden operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN