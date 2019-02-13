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’in ‘Sadri amcası’ öldü

Giriş Tarihi: 13.2.2019
Kırgın Çiçekler’in ‘Sadri amcası’ öldü
TÜRK tiyatro ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden Erdoğan Sıcak (79) dün hayatını kaybetti. atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde de rol alan Sıcak, Şahsiyet, İstanbullu Gelin, Aşk ve Mavi projelerinde de oynamıştı. KOAH hastalığıyla mücadeleyi kaybeden sanatçının cenazesi yarın defnedilecek. Birçok televizyon dizisi ve tiyatro oyununda oyuncu, yönetmen ve eğitmen olarak çalışan Sıcak, 1959'da Haldun Dormen Tiyatro Okulu'na devam etti. 1962'den itibaren profesyonel tiyatroda görev alan Sıcak, TRT ve özel kanallardaki dizilerde önemli roller üstlendi. Zeynel YAMAN/SABAH
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Kırgın Çiçekler’in ‘Sadri amcası’ öldü
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