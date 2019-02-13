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Kreş sahibinin cezası artırıldı

Giriş Tarihi: 13.2.2019
Kreş sahibinin cezası artırıldı
İzmir Çiğli'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden Alperen Sakin'in (3) ölümüne ilişkin Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan davanın temyiz duruşmasında karar verildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezası alan kreş sahibi Yurdagül İşgören'in cezasını 7 yıl 6 aya çıkarttı. 9 yıl ceza alan servis şoförü Taner İşgören'in cezasını ise 6 yıl 8 aya indiren mahkeme İşgören'i tahliye etti. Diğer 4 sanık da 2 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında değişen cezalara çarptırıldı.
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Kreş sahibinin cezası artırıldı
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