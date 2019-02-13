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'deki market soygunu anı kamerada!

İstanbul 'de markete giren bir kişi, kasiyer kadına silah göstererek etkisiz hale getirdikten sonra bin lirayı alıp kayıplara karıştı. Soygun anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 17:21
Maltepe'deki market soygunu anı kamerada!

Olay, saat 21.00 sıralarında Zümr��tevler Mahallesi, Filiz Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Bir kişi, kapanış saatini bir süre beklediği markete girdi. Kasiyer kadına silah göstererek etkisiz hale getiren soyguncu, kasada bulunan yaklaşık bin lirayı alıp koşarak kaçtı.

SOYGUN ANI KAMERADA
Soygun anı marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, market önünde bir süre bekleyen soyguncu, içeri girerek bir şeyler alır gibi yapıp kasaya geliyor. Soyguncu kamera açısının göremeyeceği şekilde montuna gizlediği silahını kasiyer kadına gösteriyor. Ardından kadından kasadaki paraları vermesini istiyor. Bunun üzerine kasiyer kadın, paraları soyguncuya veriyor. Paraları alan soyguncu hızla marketten çıkarak uzaklaşıyor.

İstanbul Maltepe'deki market soygun anı kamerada


Güvenlik kameralarını inceleyen polis soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

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Maltepe'deki market soygunu anı kamerada!
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