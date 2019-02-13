Okul servisi değil zehir servisi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Narkotik Masası Polisleri, 3 farklı operasyonda toplam 2.5 ton uyuşturucu ele geçirdi. İstanbul'da uyuşturucu maddelerin aktarım ve dağıtım merkezi olarak kullanılan bir adrese düzenlenen baskında ise 280 kilogram eroin ele geçirildi. 9 şüpheli yakalandı.Çanakkale'den takibe alınan, Mahmutbey gişelerinde operasyon düzenlenen ve okul servisi olan araçta 2 ton "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan skunk maddesi ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucuların Yunanistan'dan sürat tekneleri ile getirildiği okul servisiyle Saros Körfezi'nden yüklenerek İstanbul'a getirilmesinin planlandığı belirlendi.İstanbul Şişli'de ise iki uyuşturucu kuryesi suçüstü yakalandı. İddialara göre yasa dışı yollarla yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve yurt dışına götürülmesi planlanan uyuşturucu maddelerin bekletildiği bir adres tespit edildi. Adresin aktarım ve dağıtım merkezi olduğu belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenledi. İstanbul Narkotik Masası Polisleri, baskında daralı ağırlığı 280 kilogram olan eroin ele geçirdi. Uyuşturucu kuryesi ve satıcısı oldukları tespit edilen şüpheliler tutuklandı.Son operasyonda ise özellikle gençlere sentetik uyuşturucu satışı yapan ve "Torbacı" olarak adlandırılan 3 uyuşturucu satıcısı 120 kilogram esrar ile yakalandı. Zanlıların sorgusu sürüyor.