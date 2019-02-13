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Son dakika haberi: hayatını kaybetti

Son dakika haberi... tedavi gördüğü Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Ünlü Ozan Arif Şirin'in vefat haberinin ardından siyaset ve sanat dünyasından pek çok isim sanatçı ile ilgili taziye mesajı paylaştı. Ozan Arif'in ölümünün ardından hayatını merak eden internet kullanıcıları, Ozan Arif kimdir? sorusunu araştırıyor. İşte bugün hayatını kaybeden Ozan Arif'in hayatı...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 11:49
Son dakika haberi: Ozan Arif hayatını kaybetti

Ülkücü camiada Mustafa Yıldızdoğan, Ahmet Şafak, Ali Kınık ve Atilla Yılmaz ile birlikte en bilinen simalardan olan Ozan Arif Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde saat 04.50'de hayatını kaybetti. Ozan Arif'in uzun süredir gırtlak kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. Ozan Arif'in ölümü ülkücü camiayı yasa boğdu.

Ozan Arif, tedavi gördüğü hastanede vefat etti!

OZAN ARİF KİMDİR

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949'da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdi. 1970'de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde beş yıl öğretmenlik, dört yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere üzere dokuz yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı. Özellikle milliyetçi kesimin son derece beğendiği, o kesimin tutkuyla dinlediği gür sesli ozandı. Türkülerinde Türk milliyetçiliği vurgusunu açıkça belirten ülkücü bir ozandı.

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Son dakika haberi: Ozan Arif hayatını kaybetti
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