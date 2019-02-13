Paha biçilemeyen kitabı ‘çöpte bulduk’ dediler

BUGÜN NELER OLDU

Denizli polisi, aralarında Hz. İsa'nın hayatından kesitlerin tasvirlerle anlatıldığı kitabın da bulunduğu ve bin yıllık olduğu tahmin edilen 4 adet tarihi eser kitabı satılmak üzereyken ele geçirdi. Süryani ve Aramice olarak, papirüs kâğıdına yazılan orijinal kitapların Orta Doğu'dan kaçırıldığı tahmin ediliyor. Kitaplar, Müze Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahriye Bayram tarafından incelendi. 4 kitaptan ikisinin yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirildi. İçinde altın yaldızlı işlemeler bulunan kitapların, o dönemde saray tarafından talep edilen ve sarayda kullanılan orijinal kitaplardan olduğu belirlendi. Prof. Dr. Bayram, kitapların Suriye'deki müzelerden kaçırılmış olabileceğini söyledi. Eserleri çöpten bulduklarını iddia eden 4 şüpheli tutuklandı. İHA