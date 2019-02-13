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Safari rehberinin akıl almaz ölümü

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019
Safari rehberinin akıl almaz ölümü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde safari turunda önünden geçen turistleri kaydetmek için uçurumun kenarında ATV'sinin üzerinde duran tur operatörünün aracı kayarak 20 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Tur operatörü, olay yerinde hayatını kaybetti. Ertokmaç'ın arkalarından gelmediğini gören kafiledekiler Ertokmaç'ın fotoğraf çektiği yerde, uçurum kenarında aşağıya doğru izler görünce durumu 112'ye bildirdi. Ekipler, Ertokmaç'ın 20 metreden aşağıya motorla birlikte düştüğünü, aracın bulunduğu yerden de 13 metre su içerisinde sürüklenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Ertokmaç'ın cenazesi sedyeye bağlanarak yukarı çıkarıldı.
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Safari rehberinin akıl almaz ölümü
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