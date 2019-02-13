Soba zehirledi: 3 ölü, 2 yaralı

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Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen babaanne ve 2 torunu yaşamını yitirdi. Musabeyli ilçesi Zeytinbağı köyünde gelini Fatma Bekir (37) ve 4 torunuyla yaşayan Şahinaz Tunç (80) iki gün evden çıkmayınca köylüler, muhtarla beraber pencereden girdi. Aile fertlerini yataklarında hareketsiz bulan köylüler, sağlık görevlileri ve jandarmayı aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, babaanne ile torunları Beşir (2) ve Nazıma Tunç'un (3) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Fatma Bekir ve kızı Büşra Tunç (5) hastaneye kaldırıldı.