Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Soba zehirledi: 3 ölü, 2 yaralı

Soba zehirledi: 3 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 13.2.2019
Soba zehirledi: 3 ölü, 2 yaralı
Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen babaanne ve 2 torunu yaşamını yitirdi. Musabeyli ilçesi Zeytinbağı köyünde gelini Fatma Bekir (37) ve 4 torunuyla yaşayan Şahinaz Tunç (80) iki gün evden çıkmayınca köylüler, muhtarla beraber pencereden girdi. Aile fertlerini yataklarında hareketsiz bulan köylüler, sağlık görevlileri ve jandarmayı aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, babaanne ile torunları Beşir (2) ve Nazıma Tunç'un (3) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Fatma Bekir ve kızı Büşra Tunç (5) hastaneye kaldırıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Soba zehirledi: 3 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN