Taksicilere yönelik ceza yetkisinin İTEO'ya verilmesi isteniyor

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı (İTEO) Eyüp Aksu, nedensiz yere 'kısa mesafe' için yolcu almayan ya da müşteriyle sorun yaşayan taksicilere yönelik yaptırımda bulunma yetkisinin İTEO'ya verilmesi çağrısında bulundu.

İTEO Başkanı Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, taksicilik mesleğini zan altında bırakanlara yönelik ceza-ödül yetkisinin İTEO'ya verilmesini istedi.

Nedensiz yere kısa mesafe için yolcu almayan ya da müşteriyle sorun yaşayan taksicilere yönelik yaptırımda bulunma yetkisinin kendilerine verilmesi gerektiğine vurgu yapan Aksu, "Bir taksi gerekçesiz olarak sizi almıyor ise bu aracın trafikten men edilmesi, yüklü miktarda bir ceza kesilmesi gerekiyor ki bu kişinin canı yansın ve bir daha bu yanlışı yapmasın. Esnaf odamıza bu yetkiyi versinler, 3 ay sonra İstanbul'da bir kişi taksiden şikayetçi olamaz." ifadelerine yer verdi.

Sektörle ilgili olumsuz algı oluştuğuna değinen Aksu, bu durumun İTEO'nun olduğu kadar Emniyet ve Büyükşehir Belediyesi'nin de sorunu olduğunu savundu.

"300 KİMLİĞİ, SİCİLİ BOZUK KİŞİ SÜREKLİ YER DEĞİŞTİREREK MESLEĞİMİZE ZARAR VERİYOR"

Her türlü olumsuz haberin sektörlerini de olumsuz etkilediğini aktaran Aksu, şöyle devam etti:

"Hırsız, yan kesici, dolandırıcı, almayan gibi nitelendirmelerle karşılaşır hale geldik. Yıllardır taksi sektörü bu kadar gündeme gelmiyordu. Etiler, Başakşehir, Pendik gibi birçok noktada taksilerle ilgili şikayet olmaz ama Mısır Çarşısı, Taksim Meydanı, Cevahir AVM'nin önü, Uzunçayır, Otogar gibi birkaç noktada çalışan 300 kimliği, sicili bozuk kişi sürekli yer değiştirerek mesleğimize zarar veriyor. Yalvarıyoruz, 'beraber temizleyelim' diyoruz ama maalesef bir adım atamıyoruz."

Sektörlerinin bir meslek tanımının olmadığına işaret eden Aksu, bu alanda meslek okulu kurulması ve bu okuldan mezun olanların taksici olması gerektiğini kaydetti.

Aksu, şu değerlendirmede bulundu:

"Standartlar açıklansın, diploma veya sertifika alamayan taksici olamasın. Ehliyeti olan belediyeden şoför kartı çıkarıp taksici olabiliyor. Bu kadar kolay olmamalı. Avrupa ülkelerini araştırdık, Milli Eğitim Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na yalvarıyoruz ama hayata henüz geçiremedik. Ayrıca, sektörümüzde denetim mekanizması olmalı, ödüllendirme cezalandırma sistemi olmalı. Yerli ve milli teknolojilerle de tamamen entegre hale geldiğimizde, Büyükşehir Belediyesi de hak edişlerimizi verdiğinde hiç kimsenin sorunu kalmayacaktır."

