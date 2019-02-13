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satıcısı çift tutuklandı

'da, sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan çift, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliyeye sevk edilirken eşi H.İ.'nin yüzünü gizlediğini gören, A.İ, "Niye yüzünü gizliyorsun, sen kötü birşey mi yaptın? hastasıyım 53 yıldır ben bu esrarı içerim" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 08:59 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 09:00
Uyuşturucu satıcısı çift tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde oturan çiftin uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenlen ekipler, evde yaptığı aramada 2 kilo esrar ve uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin lirayı ele geçirdi. A.İ. ve eşi H.İ., gözaltına alındı.

Emniyete götürülen çift, uyuşturucuyu satmadıklarını söyledi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eşi H.İ.'nin yüzünü gizlediğini gören A.İ., "Niye yüzünü gizliyorsun, sen kötü birşey mi yaptın? Kanser hastasıyım 53 yıldır ben bu esrarı içerim" dedi.

Çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Uyuşturucu satıcısı çift tutuklandı
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