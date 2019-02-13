Ocakta kıyafeti tutuşan yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Olay, Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Şen Caddesi'nde saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 70 yaşındaki Saniye Çalışkan isimli kadın evde tek başınayken yemek yapmak istedi. Mutfağa gelen yaşlı kadının, yemeği yaptığı anda ocaktan gelen ateşle önce başörtüsü tutuştu. Paniğe kapılan Çalışkan başörtüsünü söndürmek isterken alevler eteğine sıçradı. Evin içindeki dumandan da etkilenen yaşlı kadın bir anda yere yığıldı. Evde kimse olmaması sebebiyle yaşlı kadın feci şekilde can verdi.

İstanbul Sultanbeyli’de ocak ateşinden elbiseleri tutuşan yaşlı kadın feci şekilde can verdi!

EVE GELEN AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Binadan koku duyan mahalle sakinleri durumu hemen polise ve itfaiyeye haber verdi. Ekipler geldiğinde yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştılar. Daha sonra savcı ve olay yeri inceleme ekipleri de olay yerine geldi. Saniye Çalışkan'ın eşi Nurettin Çalışkan(83) ve çocukları Nihat Çalışkan(57), Suzan Çalışkan(51) ve Bülent Çalışkan(51)'da acı haberi aldıktan sonra hemen oturdukları eve geldi. Çalışkan ailesi olay yerinde gözyaşı döktü. Merhumun cenazesi gerekli işlemlerin ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.





Durumu kızından öğrendiğini söyleyen Saniye Çalışkan'ın yeğeni Sedat Çalışkan " Kızım beni aradı. Bana 'Baba bizim mahallede Şen Caddesi'nde Saniye Çalışkan adında bir kadın ölmüş' dedi. Bende olsa olsa amcamın hanımı olabilir dedim. Amcamla görüştüm. O bana 'Yengen evde yanarak ölmüş. Mutfakta yemek yaparken ölmüş' dedi. O ara komşular geldi. Ambulansı çağırdılar. Bu şekilde olayları duyduk' dedi.