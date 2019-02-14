- 15 yaşındaki çocuk yol kenarında ölü bulundu



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, yol kenarında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi Yusuf Çaylı Caddesi 11. Sokak'ta yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yerde yatan kişinin 15 yaşındaki Emirhan Çepel olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin cesedi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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