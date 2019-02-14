Aydın'da akıllara durgunluk veren son dakika olayı! Maske takmış öğrenciler...

Edinilen son dakika bilgisine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'ndeki birisi aynı okuldan 2 kez olmak üzere 4 farklı okulda meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Okullardaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, tanınmamak için film karakterlerine ait maskeler takan şüphelilerin D.Y. (17), D.K. (16), S.K. (19)ve A.Z. (19) olduğunu tespit etti.

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