Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Aydın'da akıllara durgunluk veren son dakika olayı! Maske takmış öğrenciler...

'da akıllara durgunluk veren olayı! Maske takmış öğrenciler...

'ın Efeler ilçesinde yaşanan olayı herkesi şoke etti. Film karakteri maskesi takarak gece saatlerinde okulda hırsızlık yapan 3'ü öğrenci 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Polisin takibi sonucu yakalanan öğrenciler cep telefonları ile çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşmayı planladıkları belirtildi.

Giriş Tarihi: 14.2.2019 18:52 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 19:21
Aydın'da akıllara durgunluk veren son dakika olayı! Maske takmış öğrenciler...

Edinilen son dakika bilgisine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'ndeki birisi aynı okuldan 2 kez olmak üzere 4 farklı okulda meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Okullardaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, tanınmamak için film karakterlerine ait maskeler takan şüphelilerin D.Y. (17), D.K. (16), S.K. (19)ve A.Z. (19) olduğunu tespit etti.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da akıllara durgunluk veren son dakika olayı! Maske takmış öğrenciler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN