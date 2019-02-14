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Bandırma’da şiddetli fırtına

’in Bandırma ilçesinde gece başlayan ve sabah etkisini arttıran şiddetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 08:47 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 08:48
Bandırma’da şiddetli fırtına
Hava sıcaklığının aniden 17 derecelerden 3 dereceye düşmesi ve Balkanlardan giren soğuk hava dalgası beraberinde şiddetli fırtına ve yağışı getirdi.

Vatandaşlar sokağa çıkmakta ve yürümekte zorlanırken sahil bandında bazı esnaflar kafe ve büfelerin kepenklerin açamadı. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) Bandırma- İstanbul (Yenikapı-Bostancı) deniz otobüsü seferi iptal edildi. Olumsuz hava şartları sebebiyle 2 kuru y��k gemisi mendirek arkasında demir atarak hava şartlarının düzelmesini beklerken, çok sayıda balıkçı teknesi de liman içinde bekliyor. Fırtınanın açıklarda saatte 80 kilometreyi bulması, karada ise 50 kilometre hızında esmesi mendirekte dev dalgalar oluşturuyor. Yetkililer, fırtına ve yağışlı havaların cumartesi gününe kadar devam edeceğini belirtirken, vatandaşları muhtemel sel baskınlarına karşı hazırlıklı olmaları ve tedbir almaları konusunda uyarıda bulundular.
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Bandırma’da şiddetli fırtına
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