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'da istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı

'da istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı. Olayda iki araç duvar altında kalırken, ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 09:53
Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı

Beykoz Kaymakamlığı yanında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.

İstanbul Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü!


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Olay Beykoz Kaymakamlık yanındaki otoparkta sabah saatlerinde meydana geldi. Otoparkın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken duvar yol kenarında bekleyen araçların üzerine devrildi. O sırada yoldan kimsenin geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili itfaiyenin bölgedeki çalışması devam ediyor.

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Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı
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