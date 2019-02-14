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BİM kataloğu bu hafta da dopdolu! 15 Şubat Cuma ürünler listesi ile ucuza alışveriş yapın

Vatandaşlar büyük bir ilgiyle 15 Şubat BİM kataloğu hakkındaki bilgileri araştırıyor. Birbirinden kaliteli ürünleri oldukça ucuz fiyatlara satın almak için 15 Şubat Cuma ürünleri bireylere büyük fırsat sunuyor. Peki BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? Teknolojik ürünlerden, mutfak için elektronik ürünlere, ayakkabılardan, piyasadaki fiyatının yarısına radyolu bluetootha, termal sweatshirtlerden, termal taylara, masa örtüsünden, alışveriş filesine, su ısıtıcısından, çay makinesine, teraziden, kek kalıbı çeşitlerine birçok ürünü 15 Şubat ile satın alabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.2.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 11:29
BİM kataloğu bu hafta da dopdolu! 15 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler listesi ile ucuza alışveriş yapın

Marketlerde poşetlerin ücretli olmasından sonra BİM'den 2.95'e alışveriş filesi alarak kazançlı olabilirsiniz. Soğuk havaların artmasıyla birlikte metobolizmanızı soğuktan korumak için termal tayt ve termal sweatshirtleri oldukça ucuz fiyatlara BİM aktüel ürünler listesi içerisinde bulabilirsiniz. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde aile ekonomisi hesabınızı yaptıktan sonra alışverişlerinizi keyifle yapabileceğiniz ürünleri bulabilirsiniz.

Ayrıca Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında BİM, indirimli ürünleri satmaya devam ediyor.

Tam yağlı beyaz peynir, dana kangal sucuk, füme et hindi, toz salep, sosis dana kokteyl, zeytinyağı, güzellik sabunu, tereyağı, diş macunu, küp şeker, taze kaşar, türk kahvesi, sade helva, kakaolu helva, sir ağda bandı, beyaz peçete, diş fırçası, BİM alışveriş çantası, mısır konservesi, boza ve süzme yoğurt gibi ürünler BİM'de indirimli aktüel ürünler arasında yer alıyor.

15 ŞUBAT BİM AKTÜEL KATALOĞA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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