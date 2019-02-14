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Film karakterlerinin maskeleriyle hırsızlığa 2 tutuklama

'ın Efeler ilçesinde, film karakterlerinin maskeleriyle 4 okuldan toplam 5 ayrı olayına karıştıkları belirlenip polis tarafından yakalanan 3'ü lise öğrencisi 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden yaşı büyük olan 2'si tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 19:40 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 19:59
Film karakterlerinin maskeleriyle hırsızlığa 2 tutuklama

Umurlu Mahallesi'nde, 11 -12 şubat tarihleri arasında, 4 ayrı okulda hırsızlık meydana geldi. Okullardan birinden, bir gün arayla iki kez hırsızlık yapıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİNCE...

Okulardaki bu hırsızlık olayları Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Çalışma başlatan polis, hırsızlık yaşanan okullardaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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KOLAYCA BELİRLENDİLER

Polis, görüntülerden tanınmamak için film karakterlerine ait maskeler takan şüphelilerin D.Y. (17), D.K. (19), S.K. (16) ve A.Z. (19) olduğunu belirledi.
3'ü lise öğrencisi 4 şüpheli, dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

ÇALDIKLARI EŞYALAR EVLERİNDEN ÇIKTI

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, okullardan çaldıkları belirlenen bilgisayar kasası, hard disk, ses ve görüntüleme sistemi parçaları, bilgisayar malzemeleri ve müdür odasındaki çekmeceden aldıkları bir miktar para ele geçirildi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. ve A.Z. tutuklanırken, yaşları küçük olan S.K. ve D.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Film karakterlerinin maskeleriyle hırsızlığa 2 tutuklama
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