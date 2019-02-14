Genç kadından imdat çığlığı

Emlakçı genç kadın birlikte olduğu sevgilisi tarafından çekilen özel görüntüleriyle şantaja maruz kaldı. Bu nedenle işinden olan genç kadının şahsi bilgilerini sosyal medya hesabından yayınlayarak başka erkekler tarafından mağdur edilmesine sebep veren takıntılı eski sevgili zorlama hapsine maruz bırakılsa da eski sevgilisinin peşini bırakmıyor.

ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ AİLESİNE GÖNDERDİ

Emlakçı D.B., geçtiğimiz yıllarda Zühtü Burak A., ile sevgili oldu. 1 yıla kadar arkadaşlık yapan çiftin ilişkisi iddiaya göre Zühtü Burak A.'nın takıntılı davranışları nedeniyle sona erdi. Yine iddiaya göre genç kadının kendisini terk etmesini kabul edemeyen genç adam sevgilisiyle birlikte çekilen özel görüntüleri internet ortamında paylaşarak genç kadının ailesine gönderdi.





AİLENİN PSİKOLOJİSİNİ BOZDU

Videoların yayılmasıyla D.B.'nin patronu genç kadını işten kovdu. D.B.'nin 24 yaşındaki oğlu ise psikolojik bunalıma girdi. Oğlunun sağlığından endişe eden annede psikolojik bunalıma girerek savcılığa başvurdu.

KORUMA KARARINI İHLAL ETTİ, CEZAEVİNE GİRDİ

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran genç kadın Zühtü Burak A.'ya karşı koruma talep etti. Mahkeme tarafından verilen koruma kararı sonrası genç kadına daha çok kin güden Zühtü Burak A. bu kez de genç kadının fotoğraflarını internette yayınlayarak evinin adresine erkekleri getirmeye başladı. Kapının önündeki farklı erkekleri gören genç kadın korkuya kapılarak polisi çağırdı ve Zühtü A.'nın koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 gün zorlama hapsine maruz bırakıldı.

BAŞKA ERKEKLERİ EVİNİN ÖNÜNE GETİRDİ

İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında Zühtü Burak A. tarafından atılan mesajlar ve video görüntüleri sosyal medyada genç kadının fotoğrafları üzerine yazılmış bulunan evin adresi ve telefon numarasının yazılmış olan görüntüleri Zühtü A.'nın silahla olan görüntüleri Aile Mahkemesi ve Savcılığa sunuldu.

MAHKEME DOSYASI KABARIK

Zühtü Burak A.'nın genç kadını defalarca tehdit, şantaj ve öldürmekle ilgili videolar, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından İstanbul asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 yargılaması bulunurken Aile Mahkemesi'nce verilen 5 koruma kararı ve iki zorlama hapsi kararının olduğu belirtildi. Savcılıkta 3 soruşturma dosyası bulunan Zühtü Burak A. ifadesi alınması üzerine götürüldüğü karakoldan serbest bırakıldı.

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DOLAŞIYOR

SABAH'a konuşan genç kadının avukatı Berk Ünlüustaoğlu, 'Müvekkilim bir kadın ve oğluna bağlı bir annedir. Eski sevgilisinin başına açtığı dertler sonrası oğlunun ve kendi can güvenliğinden endişe etmektedir. Defalarca adli makamlara başvurmamıza rağmen işlediği suç ortada olan bu şahıs hiçbir şekilde tutuklanmamıştır. Koruma kararlarını ihlal etmesine rağmen cezaevinde bulunmayan bu adam sokaklar potansiyel bir tehdit unsuru olarak dolaşmaya devam etmektedir. Savcılık makamının bu genç anneye destek olacağını ümit ediyoruz.' açıklamalarında bulundu.