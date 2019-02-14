İstanbul'da fuhuş operasyonu

Türkiye'ye iş vaadiyle getirilerek zorla fuhuş yaptırılan Uganda, Özbekistan, Kırgizistan, Türkmenistan ve Kazakistan uyruklu 22 kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak, bir kişiyi fuhşa sevk etmek ile fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 20 şüphelinin yakalanmasına, fuhşa zorlanan 35 yabancı uyruklu kadının kurtarılmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerine Anadolu Yakası'nda 7 ilçede belirlenen 31 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen birinin yaşı küçük 20 şüpheli, zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 22 kadın ile adreslerde bulunan 30 kişi gözaltına alındı. Yaşı küçük şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edilirken, adreslerde bulunan 30 kişiden 25'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramada 3 tabanca ve 3 şarjör ile 107 fişek, otomatik tüfek, 2 şarjör ile 106 fişek, Samuray kılıcı, kuru sıkı tabanca, şarjör ile 8 fişek, kadınlara ait 9 pasaport, 4 yabancı kimlik, sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı, 5,8 gram uyuşturucu madde, fuhuş ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 275 lira, 500 bin lira tutarında 5 senet, 48 cep telefonu, 50 SIM kart, 2 hafıza kartı, 2 taşıyıcı bellek ve fuhuş ticaretinde kullanılan 2 otomobil ele geçirildi.

Suç örgütü üyelerinin, sosyal medya üzerinden çocuk bakıcılığı ve ev hizmetlisi iş ilanıyla Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak fuhşa zorladıkları, bazı kadınlara da senet imzalatarak borçlandırdıkları öğrenildi.

Zorla fuhuş yaptırılan 22 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.